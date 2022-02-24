"Это безобразие! Верните транспорт!": Трамвайный коллапс толкнул жителя Самары на неожиданные действия

Самарцы недовольны трамваями

Самарский общественный транспорт по-прежнему не радует горожан ни своим видом, ни периодичностью движения. По единодушному признанию всех пассажиров, уже месяц все самарские трамваи стали ходить по увеличенному интервалу, а на линии выпустили самый старый подвижной состав из всех возможных. Одной из причин называют изменение маршрутов движения трамваев в центре города из-за строительства метро.

Хотя трамвайные проблемы испытывают пассажиры по всему городу. Только в пятницу самарцы поделились видео толпы на конечной остановке трамвая №13 в Юнгородке. После рабочего дня сотрудники предприятий, которые находятся здесь, не могли уехать домой. И вот теперь проблемы возникли на остановке Станция метро «Победа». Здесь люди устали ждать трамвай №11.

- Только что на станции «Метро Победа» молодой человек перекрыл дорогу трамваю: встал на рельсах с громким требованием водителю трамвая звонить в диспетчерскую, чтобы прислали трамваи 11 маршрута, так как люди стояли на остановке очень долгое время, больше часа, - сообщили в социальных сетях очевидцы.

В итоге к возмущению присоединились и те, кто также был на остановке. Они не могли дождаться свой трамвай, в то время как проезжали другие номера. Как рассказали пассажиры, на этом участке трамваи стали ходить очень редко, люди стоят часам, особенно на отрезке 22 Партсъезда от Ставропольской до моста. Впрочем, стоит отметить, что и другие трамваи увеличили интервалы движения, и если популярные маршруты хоть как-то можно дождаться (но ждать приходится 20-25 минут вместо ранее заложенных 5-7), то менее востребованные маршруты практически полностью пропали с карты транспорта.

Пока ТТУ никак не отреагировало на этот вопрос. Но ранее в департаменте транспорта указывали на проблему с водителями и кондукторами.