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Происшествия24 февраля 2022 5:10

В Тольятти подростки попали в больницу после травм, полученных от отца

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Близнецов доставили в реабилитационный центр

Близнецов доставили в реабилитационный центр

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти местный житель избил родных детей. Близнецов доставили в больницу.

По полученным данным ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и имущественные преступления тольяттинец в феврале 2022 года избил своих несовершеннолетних детей. Законные опекун угрожал убийством. 16-летних подростков доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На данный момент здоровью близнецов ничего не угрожает, они находятся в реабилитационном центре. Возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.