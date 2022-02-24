В Тольятти подростки попали в больницу после травм, полученных от отца

Близнецов доставили в реабилитационный центр
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тольятти местный житель избил родных детей. Близнецов доставили в больницу.
По полученным данным ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и имущественные преступления тольяттинец в феврале 2022 года избил своих несовершеннолетних детей. Законные опекун угрожал убийством. 16-летних подростков доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
На данный момент здоровью близнецов ничего не угрожает, они находятся в реабилитационном центре. Возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.