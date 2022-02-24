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Происшествия24 февраля 2022 5:41

В Самарской области алиментщика задержали в маршрутке

Мужчина задолжал более 300 тысяч рублей
Алена ПРОВКИНА
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Мужчину задержали в маршрутке

Мужчину задержали в маршрутке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чапаевске судебные приставы совместно с сотрудниками госавтоинспекции задержали алиментщика в общественном транспорте. Мужчина скрывался от закона.

Должник не выплатил более 300 тысяч рублей. Суд обязал мужчину обеспечивать сына до совершеннолетия, но отец скрывался от судебных приставов. Помимо этого, он не спешил трудоустраиваться. В ходе рейда дорожные полицейские остановили пассажирский микроавтобус, в котором находился разыскиваемый должник, сообщили в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Мужчину задержали и доставили в отделение. Теперь ему необходимо выплатить алименты. Также суд приговорил безответственного отца к обязательным работам на 20 часов.