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Общество24 февраля 2022 6:23

В Самаре отменяют рейсы из аэропорта Курумоч на юг России

Это связано с закрытием воздушного пространства
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Полеты в южную часть страны приостановили до 2 марта 2022 года

Полеты в южную часть страны приостановили до 2 марта 2022 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области временно не смогут попасть на юг России. Ряд аэропортов в этой части страны приостановили свою работу. Это связано с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Самолеты пока не принимают воздушные гавани в Ростове (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе. Ограничения будут действовать до 3:45 (мск) 2 марта 2022 года.

Так, сегодня отменили утренний рейс из аэропорта Курумоч в Краснодар (UT-435). Он должен был вылететь в 9:50 по местному времени. Насколько известно, сейчас с пассажирами работает представитель авиакомпании.