В Самаре свидетельница рассказала об автомобиле Хомских

Женщина не знала для каких целей предназначался автомобиль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре появились новые подробности работы преступной группировки «Законовские». Информация появилась во время суда над начальником полиции Вячеславом Хомских областного центра, сообщили в 63.ру.

Как известно, полицейского обвиняют в получении взяток от преступной группировки. В суде обсудили появление нового автомобиля у представителя закона. Считают, что это мог быть подарок от подозреваемых. Белую «Нива» была приобретена по просьбе Алексея Рыжова. Свидетельница призналась, что совершила эту покупку.

Также женщина сообщила, что познакомилась с группировкой более 11 лет назад. Она приобрела автомобиль, но не знала для каких целей. Уже после стало известно, что машина за ней больше не числится.