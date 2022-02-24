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Происшествия24 февраля 2022 6:28

В Самаре свидетельница рассказала об автомобиле Хомских

Появились новые подробности дела
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Женщина не знала для каких целей предназначался автомобиль

Женщина не знала для каких целей предназначался автомобиль

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре появились новые подробности работы преступной группировки «Законовские». Информация появилась во время суда над начальником полиции Вячеславом Хомских областного центра, сообщили в 63.ру.

Как известно, полицейского обвиняют в получении взяток от преступной группировки. В суде обсудили появление нового автомобиля у представителя закона. Считают, что это мог быть подарок от подозреваемых. Белую «Нива» была приобретена по просьбе Алексея Рыжова. Свидетельница призналась, что совершила эту покупку.

Также женщина сообщила, что познакомилась с группировкой более 11 лет назад. Она приобрела автомобиль, но не знала для каких целей. Уже после стало известно, что машина за ней больше не числится.