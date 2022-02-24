Посетители LETOUT Аутлет Молл в Самаре могут выиграть путевку на двоих в Турцию

Марафон подарков за покупки продлится до 28 апреля 2022 года

Самарский LETOUT Аутлет Молл запустил первый марафон подарков за покупки. У посетителей комплекса есть шанс выиграть один из пяти сертификатов на шопинг в 20 тысяч рублей, четырехдневный круиз на теплоходе в Казань или неделю отдыха на турбазе «Шведские дачи». Главный приз — поездка на двоих в Турцию.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо совершить единовременную покупку в одном из магазинов LETOUT Аутлет Молл на сумму от 1 тысячи рублей. После этого нужно пройти регистрацию. Это можно сделать двумя способами: предъявить чек и паспорт на стойке информации или отправить фото чека и паспорта на электронную почту podarok_letout@globalvsn.com. Акция продлится с 21 февраля по 28 апреля 2022 года.

Добавим, каждый понедельник организаторы будут разыгрывать в инстаграме среди зарегистрированных участников 10 тысяч рублей на покупке в любом магазине LETOUT Аутлет Молл.

Победителей розыгрыша определят 30 апреля 2022 года. Их выберут с помощью электронного рандомайзера.