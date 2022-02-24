Дождь и снег в Самаре 23 февраля 2022 года побили рекорд 32-летней давности

В Самаре 23 февраля 2022 года выдалось богатым на осадки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В среду, 23 февраля 2022 года, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Затяжной дождь и мокрый снег побили рекорды сразу в двух населенных пунктах губернии — в Самаре и Аглосе.

По данным Приволжского УГМС, вчера в областной столице выпало 12,8 мм осадков. Это на 5,5 мм больше, чем в 1990 году. В Аглосе максимальное количество осадков составило 6,1 мм. Дождь и снег побили рекорд 2008 года. Тогда там выпало 5,8 мм.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Самарской области осадки не ожидаются. В дневные часты столбик термометра будет подниматься выше 0 градусов, а по ночам — опускаться до -10 градусов. Из-за перепада температур местами на дорогах региона возможна гололедица.