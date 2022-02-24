Замначальника ГУ МВД по Самарской области Андрею Токареву присвоили звание генерал-майора

Андрей Токарев служит в Самарской области с марта 2020 года Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Заместителю начальника ГУ МВД по Самарской области — начальнику полиции Андрею Токареву присвоили звание генерал-майора полиции. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин 17 февраля 2022 года.

Накануне Дня защитника Отечества министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил Андрея Токарева и других сотрудников полиции с присвоением новых званий. Он отметил, что решение главы государства — это принятие их заслуг.

— Каждый из вас прошел большой путь профессионального становления на сложных и ответственных участках, накопил богатый управленческий опыт, внес существенный вклад в обеспечение правопорядка в стране, — отметил глава МВД России.

Владимир Колокольцев добавил, что те, кто удостоился столь высокой оценки, должны и впредь держать высокую планку и прилагать все усилия для защиты людей от преступников.

Напомним, Андрей Токарев служит в ОВД с 1997 года. Свой трудовой путь он начинал в Курской области. В 2018 году его назначили на должность замначальника УМВД по Орловской области — начальника полиции. В марте 2020 года перебрался в Самарскую область. Здесь он занял пост замглавы ГУ МВД по региону — начальника полиции. Кроме того, за время службы Андрей Токарев неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион.