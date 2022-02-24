В Самаре пострадала пассажирка автобуса № 67, дорогу которому подрезал неизвестный водитель

Женщина при резком торможении не удержалась за поручень и упала Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 23 февраля 2022 года, в Октябрьском районе произошло ДТП с участием автобуса и легковушки. В 14:10 неизвестный водитель не уступил дорогу автобусу № 67 и создал ему помеху в движении.

— Неустановленный водитель при выезде с второстепенной дороги на Московское шоссе перегородил проезд автобусу. Водителю последнего пришлось резко затормозить. В результате одна из пассажирок не удержалась за поручень и упала, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель-нарушитель скрылся с места ДТП. Пострадавшую пассажирку — 58-летнюю женщину — госпитализировали в медицинское учреждение. Полиция продолжает разбираться в деталях произошедшего. Проводится проверка.