В строящемся самарском торговом центре загорелись эскалаторы

В амаре загорелся строящейся ТЦ

В Самаре утром, 24 февраля 2022 года, пользователи социальных сетей поделились кадрами строящегося торгового центра на Волгаре. К нему подъехали несколько пожарных машин.

По полученным данным ГУ МЧС России по Самарской области, известно, что горели эскалаторы. К зданию на улице Казачья, 34 «А» оперативно подъехала спецтехника. Специалисты оценили пожар в 1 БИС. Отмечают, что площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Пожар начался в 5:14, специалисты смогли ликвидировать огонь к 7:02. Пострадавших, к счастью, нет. Для устранения возгорания задействовали 37 человек и 11 единиц техники.