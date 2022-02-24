«Крылья Советов» подвели итоги трансферной кампании зимы 2022 года

В это трансферное окно команду покинули 8 футболистов. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» озвучили итоги трансферной кампании этой зимы. Семь новичков внесли в заявку на сезон. Это Фернандо Костанца, Артем Соколов, Матео Барач, Илья Гапонов, Иван Игнатьев, Ян Гудков и Александр Коваленко, сообщает пресс-служба «КС».

- В это трансферное окно мы провели большую работу, - отметил спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко. - Команду пополнили качественные игроки. Отмечу, что пришедшие футболисты – молодые и перспективные спортсмены, которые еще не сказали своего слова в футболе. Уверен, что наш тренерский штаб знает, как сделать так, чтобы каждый игрок прогрессировал в «Крыльях» и показывал свои лучшие качества.

Кроме того, несколько футболистов самарской команды, в том числе девять новичков, будут выступать в этом сезоне в аренде в клубах ФНЛ-1 и ФНЛ-2. За «Чертаново» продолжат играть 20-летний голкипер Никита Яворский, 20-летний полузащитник Никита Першин, 19-летние нападающие Егор Панков и Павел Попов, а также 18-летний полузащитник Илья Грибакин. Дмитрий Прищепа будет набираться опыта в «Велесе», Никита Салтыков – в «Звезде» из Санкт-Петербурга, а Александр Никитенков, Леонид Герчиков и Дмитрий Великородный – в липецком «Металлурге».

Напомним, этой зимой «Крылья» покинули восемь футболистов: Иван Сергеев, Данил Пруцев, Никита Чернов, Сильвие Бегич, Дмитрий Кабутов, Мехди Зеффан, Максим Карпов и Абат Аймбетов.

Сезон для «Крыльев» возобновится 27 февраля выездным матчем с «Ростовом».