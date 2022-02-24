Автоваз изучает тему альтернативных поставщиков на случай санкций

Завод намерен выполнить все обязательства по заключенному специнвестконтракту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 22 февраля 2022 года, президент Автоваза Николя Мор высказался о работе компании в случае введения санкций. Он заявил, что предприятие постоянно изучает тему альтернатив в поставках, пишет «Интерфакс».

На вопрос журналистов о наличии американских поставщиков Николя Мор ответил, что их можно найти, если смотреть на субпоставщиков очень глубокого уровня. Также он подтвердил, что компания намерена полностью выполнить все обязательства по специальному инвестиционному контракту (СПИК).

— В текущих геополитических условиях мы не хотели бы давать комментариев. Но я хочу сказать, что мы полностью намерены выполнить все обязательства внутри этого СПИКа перед Россией и перед регионами нашего присутствия, — сказал президент Автоваза.