В Самаре мошенники вытащили из кармана местного жителя айфон и банковскую карту

Определяют личности преступников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местного жителя обворовали ночью на улице. Из кармана вытащили телефон и банковскую карту.

По сообщению собственного источника «КП-Самара», около 3:00 на улице Галактионовской, 34 в Самарском районе мошенники, применяя насилие, достали из кармана куртки пострадавшего личные вещи. Отмечают, что был похищен телефон «IPhone 11» и банковская карта. Общий ущерб, нанесенный мужчине, составил 40 тысяч рублей.

Личности подозреваемых устанавливают. По предварительным данным, мошенников было трое, на вид всем в районе 35-40 лет. Расследование продолжается.