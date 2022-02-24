В центре Самары на три года зарезервировали земли под строительство метро

Власти зарезервировали земли, под которыми пройдет тоннель метро Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре зарезервировали земли для продолжения строительства метро от станции «Алабинская» до станции «Театральная». Об этом говорится в распоряжении регионального правительства от 22 февраля 2022 года.

— Установить на 3 года запрет собственникам и арендаторам участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель, на застройку жилыми, производственными, культурно-бытовыми и иными зданиями; на строительство водных объектов и на проведение мелиоративных работ, — говорится в документе.

В зону резервирования попали площадки, под которыми пройдет подземный тоннель. Это участки в районе пересечения улиц Полевой и Ново-Садовой; на улице Самарской от Ульяновской до Ярмарочной и от Ярмарочной до Чкалова; в границах улиц Галактионовской, Вилоновской и Самарской, а также в границах улиц Красноармейской, Галактионовской, Самарской и Рабочей. Посмотреть кадастровые номера участков, которые попали в зону будущего строительства, можно здесь и здесь.