250 тысяч предпринимателей воспользовались пакетом услуг с бесплатными сервисами экосистемы Сбера за четыре месяца

Почти 250 тысяч клиентов — владельцев малого и микробизнеса стали пользователями пакета услуг с бесплатными решениями экосистемы за четыре месяца с момента запуска продукта. Клиентам бесплатно доступны сервисы «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру», «Электронный документооборот».

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка:

«С октября 2021 года мы расширили возможности наших пакетов услуг Лёгкий старт , Набирая обороты и Полным ходом . Теперь все наши клиенты-предприниматели могут бесплатно воспользоваться сервисами, помогающими вести бизнес. Самым востребованным сервисом стал электронный документооборот — его активно используют более 67 тысяч предпринимателей. Подбором персонала воспользовались 27 тысяч клиентов, а бухгалтерскими и юридическими сервисами по 25 тысяч».

«Юрист для бизнеса» позволяет получить устную юридическую консультацию по вопросам бизнеса и личным делам владельца бизнеса, провести переговоры от имени клиента. С помощью сервиса «Бухгалтерия для ИП» можно вести бухгалтерию онлайн, а с помощью сервиса «Работа.ру» — искать сотрудников. «Электронный документооборот» даёт возможность отправить отчётность в госорганы или обменяться важными документами с партнёрами.