Более 40% самарцев мечтают открыть свое дело

Каждый пятый опрошенный готов открыть свой бизнес уже в 2022 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что более 40% жителей Самары хотят начать свой бизнес. Каждый пятый опрошенный готов стартовать уже в этом году, а более 60% планируют заняться собственным делом в ближайшие 2-3 года. Таковы данные исследования аналитиков исследовательского центра Зарплата.ру.

Также треть респондентов признались, что озаботились созданием денежных накоплений, 18% начали анализировать рынок конкурентов, а 15% уже готовят бизнес-план.

Среди причин, которые могут им помешать, опрашиваемые выделили прежде всего нехватку финансирования. Именно оно пугает большинство потенциальных предпринимателей младше 30 лет. Вдобавок многих волнует введение новых ограничений для предпринимателей из-за коронавируса. Еще около 10% боятся ошибок в прогнозах по выбранной модели бизнеса.

Примечательно, что в подавляющем большинстве участники хотят начать свое дело в сферах услуг и торговли, финансов и развлечений.