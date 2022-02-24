Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 февраля 2022 9:44

В Самаре полицейские ищут водителя, спровоцировавшего ДТП с автобусом

Авария произошла в Октябрьском районе
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Из-за резкого торможения пострадала женщина. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Из-за резкого торможения пострадала женщина. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре дорожные полицейские разыскивают водителя, спровоцировавшего ДТП с автобусом. Автолюбитель скрылся с места аварии.

Известно, что происшествие случилось 23 февраля 2022 года. Днем, в 14:10, в районе остановки «улица Потапова» на Московском шоссе водитель на неизвестном автомобиле не уступил дорогу автобусу №67. Водитель общественного транспорта резко затормозил, из-за чего в салоне женщина-пассажир потеряла равновесие и упала, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадавшую госпитализировали. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов попросили очевидцев сообщить любую информацию, связанную с ДТП, в дежурную часть или по номеру 112.