В Самаре полицейские ищут водителя, спровоцировавшего ДТП с автобусом

Из-за резкого торможения пострадала женщина. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре дорожные полицейские разыскивают водителя, спровоцировавшего ДТП с автобусом. Автолюбитель скрылся с места аварии.

Известно, что происшествие случилось 23 февраля 2022 года. Днем, в 14:10, в районе остановки «улица Потапова» на Московском шоссе водитель на неизвестном автомобиле не уступил дорогу автобусу №67. Водитель общественного транспорта резко затормозил, из-за чего в салоне женщина-пассажир потеряла равновесие и упала, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадавшую госпитализировали. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов попросили очевидцев сообщить любую информацию, связанную с ДТП, в дежурную часть или по номеру 112.