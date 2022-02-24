В Самаре защитят от сноса речной вокзал на ул. Максима Горького

Речной вокзал в Самаре был построен около 50 лет назад Фото: Архив "КП"

В Самаре защитят от сноса речной вокзал на улице Максима Горького, 82. Его построили в 1968-1971 годах. Согласно проекту приказа регионального УГООКН, здание хотят включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ в качестве ОКН регионального значения.

Документ также устанавливает предмет охраны в отношении комплекса речного вокзала. Под охрану намерены взять внешний архитектурный облик здания, декор фасадов и композиционное построение. Напомним, здание имеет асимметричную форму и состоит из двух блоков. Первый — двухэтажный параллелепипед с вестибюлем, кассовым залом, рестораном и залом ожидания. Второй — 12-этажная гостиница «Россия».

Добавим, что вместе с речным вокзалом в перечень памятников архитектуры также планируют включить зональный вычислительный центр энергосистем Поволжья. Он находится на улице Полевой, 5. Здание переменной этажности П-образной формы было построено в 1980 году.