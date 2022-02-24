К самарскому ТЦ стянули пожарную технику 24 февраля 2022 года

Машины стянули к новому торговому центру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Местные жители Самары поделились кадрами стянутой спецтехники у одного из торговых центров. Пожар охватил более 100 квадратных метров.

По полученным данным от ГУ МЧС России по Самарской области, пожар начался утром в новом ТЦ, который возводят в микрорайоне Волгарь. Местные жители отметили, что горел стеклянный фасад здания. Известно, что возгорание потушили через два часа, около 7:00. К зданию стянули спецтехнику и сотрудников экстренной службы.

Специалисты рассказали, что гореть начали эскалаторы. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. На месте работали 37 сотрудников МЧС и 11 единиц спецтехники.