Дмитрий Азаров проверил готовность ПВР для переселенцев из ДНР и ЛНР

Губернатор отметил, что комфорт вынужденных переселенцев является сейчас одной из главных задач Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел осмотр пункта временного размещения на базе отдыха «Дубки». На территории данного ПВР смогут жить 226 человек. Глава региона назвал первостепенной задачей отработку процесса размещения переселенцев.

По поручению Дмитрия Азарова в кратчайшие сроки была проведена необходимая работа по подготовке ПВР к приему жителей ДНР и ЛНР. Уже созданы все условия для комфортной жизни: помимо медицинский и психологической помощи, а также бесплатного питания, переселенцы смогут пользоваться Wi-fi и будут обеспечены мобильной связью.

— Главная задача сейчас — обеспечить комфорт для людей. Важно понимать в каком психологическом и эмоциональном состоянии они сейчас находятся, нужно обязательно оказать им своевременную поддержку, — отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, что для размещения ПВР в Самарской области будут использоваться санаторий «Колос», лагерь «Космос-2», базы отдыха «Волжанка» и «Дубки». На их территории получится разместить более 1000 переселенцев. Также губернатор поставил задачу отладить все вопросы, связанные с образовательным процессом и досугом детей.