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Общество24 февраля 2022 10:57

В Самарской области цена на проезд в электричке «Ласточка» увеличится с марта 2022 года

Установлены предельные тарифы
Алена ПРОВКИНА
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В марте увеличат цены с марта

В марте увеличат цены с марта

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Самарской области планируют повысить цену на проезд в электричке «Ласточка». Жителям стоит готовиться к началу марта 2022 года.

Об изменения цены сообщили в департаменте ценового и тарифного регулирования региона. Теперь за проезд при наличном и безналичном расчете за полный и детский билет придется платить 40 рублей, льготный билет – 20 рублей. За первые 10 км пути – 21 рубль, льготный – 10,5 рублей. Каждый последующий километр прибавляет по 2 рубля 10 копеек, а к льготному билету – 1 рубль 05 копеек.

Речь идет про участок Самара-Ягодная, сообщают в Самарской пригородной пассажирской компании.