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Здоровье24 февраля 2022 11:02

Коронавирус выявили у 4160 жителей Самарской области 24 февраля 2022 года

Общее число случаев заражения приближается к 310 тысячам
Анастасия ФИЛАТОВА
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За сутки в больницы региона госпитализировали 198 человек

За сутки в больницы региона госпитализировали 198 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области на четверг, 24 февраля 2022 года. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 4 160 жителей. Всего с начала пандемии в регионе выявили уже 309 252 случая заражения.

По данным оперштаба, в больницы госпитализировали еще 198 человек. А вот 4 688 пациентов закончили лечение и закрыли больничный. За все время побороть COVID-19 удалось 258 756 жителям.

К сожалению, в Самарской области скончались еще 15 человек с КВИ. Общее число смертельных случаев достигло 7 036.

Напомним, одна из главных мер защиты от коронавируса — вакцинация. Ее прошли уже более 2 млн человек. Первым компонентом привились 2,11 млн жителей. Коллективный иммунитет составляет 72,2%.