В Тольятти электрик показывал на даче свой половой орган 9-летней девочке

Третьеклассница из Тольятти стала жертвой развратника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Тольятти заподозрили в развращении 9-летней девочки. По предварительным данным, мужчина показывал третьекласснице свой половой орган. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

— Все случилось в июле 2021 года на территории одного из дачных участков на улице Свободы. Подозреваемый — 41-летний местный житель. Он неофициально работает электриком. Ранее судим не был, — рассказал собеседник.

О происшествии стало известно только спустя несколько месяцев. В полицию подала заявление мать девочки. Насколько известно, мужчина свою вину не отрицает. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Тольяттинца могут отправить за решетку на срок от 12 до 20 лет.