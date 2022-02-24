Депутаты предложили создать в Самаре официальный блошиный рынок

Инициативу озвучил спикер городского парламента Алексей Дегтев / Фото: дума Самары

В Самаре хотят создать официальный блошиный рынок. Он может стать альтернативой «лоточникам», которые занимаются незаконной торговлей. Такое предложение озвучил спикер городской думы Алексей Дегтев.

Местные власти уже давно борются с несанкционированной торговлей в неустановленных местах. Одна из мер — увеличение количества муниципальных ярмарок. Другая — ужесточение наказания. Депутаты предложили увеличить штраф для граждан до 4,5 тысяч рублей, а для должностных и юридических — до 15 и 22,5 тысяч рублей соответственно.

Алексей Дегтев также напомнил депутатам о практике блошиных рынков. Если создать официальные места, где люди смогут продавать свой товар, то это позволит решить проблему с лоточной торговлей на тротуарах.