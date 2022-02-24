В Сбербанке попросили жителей Самары не поддаваться панике из-за фейков о блокировке счетов

Жителей просят не паниковать и не создавать очереди в банках Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сбербанке опровергли появившиеся в социальных сетях - в том числе Самары - сообщения о блокировке счетов физических и юридических лиц. Их назвали фейками. В банке попросили жителей Самары не доверять непроверенной информации и не поддаваться панике. Сообщение опубликовано на официальном сайте банка.

- Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объёме, - передает сайт kp.ru.

В банке объяснили, что сейчас все системы работают в штатном режиме, все средства клиентам доступны в полном объеме. В пресс-службе заявили, что готовы к любому развитию ситуации и обладают необходимым управленческим опытом для работы в сложных условиях.

Тем временем экономист объяснил, что делать на фоне кризисной ситуации со своими сбережениями.