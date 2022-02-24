В Самаре мужчина грозил взорвать банкоматы, если ему не вернут деньги

Правоохранители обследовали банкоматы, но ничего опасного не нашли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 23 февраля 2022 года, неизвестный грозился взорвать в Самаре банкоматы одного из банков. На крайнюю меру мужчину толкнуло желание вернуть свои деньги.

— Утром в чат обслуживания клиентов банка поступило сообщение следующего содержания: «Верните деньги или взорву все банкоматы». Оно было отправлено от имени 48-летнего жителя Кургана, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Информацию о возможном теракте передали правоохранителям. Те обследовали все банкоматы на территории Железнодорожного района. К счастью, никаких подозрительных предметов специалисты не нашли. Эвакуация не проводилась. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.