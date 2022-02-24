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Происшествия24 февраля 2022 12:01

В Чапаевске жители несколько часов сидели без тепла 24 февраля 2022 года

Это связано с аварией на котельной
Алена ПРОВКИНА
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На несколько часов жители остались без отопления

На несколько часов жители остались без отопления

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чапаевске местные жители несколько часов просидели без тепла. Авария на котельной произошла 24 февраля 2022 года.

Известно, что около 12 часов произошло повреждение газопровода на улице Лермонтова,1. Без отопления остались 192 многоквартирных и 20 частных домов. Прокуратура контролировала восстановление работы котельной.

На место прибыл прокурор города Рашит Нуризянов. Подача тепла в дома восстановлена. Возобновление правильной работы газопровода продолжается.