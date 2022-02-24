Тольяттиазот остановил работу трех агрегатов из-за временного прекращения транзита аммиака

Предприятие продолжит производство аммиака / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Тольяттиазот временно прекратил транзит аммиака по трубопроводу в Одессу. Из-за этого предприятие приостанавливает работу трех агрегатов и переводит в режим пониженной нагрузки четвертый агрегат. Все остальные производства и вспомогательные службы продолжат работать в штатном режиме.

— Данное решение принято в связи с ситуацией на Украине и закрытием судоходства в Азовском море. Это необходимо для обеспечения безопасности людей, проживающих в районе аммиакопровода, — сообщили в пресс-службе ПАО «ТОАЗ».

Представители предприятия отметили, что производство аммиака будет продолжено. Его будут изготавливать в достаточном объеме, чтобы обеспечить внутреннее производство карбамида и КФК. Также на Тольяттиазоте пообещали выполнение всех обязательств перед потребителями аммиака, которым доставляют его по железной дороге.

Сейчас руководство ТОАЗа прорабатывает альтернативные пути доставки продукта. Среди них: использование российских портов и увеличение ж/д отгрузки.