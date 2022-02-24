Весенняя ярмарка продукции самозанятых пройдет в Самаре 6 марта 2022 года

На маркете будут представлены сувенирная продукция, изделия для красоты и продукты питания

В следующее воскресенье, 6 марта 2022 года, в Самаре пройдет традиционная ярмарка самозанятых. Площадкой ее проведения станет галерея «Формограмма» на улице Молодогвардейской, 80. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ярмарку организует министерство экономического развития и инвестиций. Стать участниками маркета могут действующие самозанятые, зарегистрированные в Самарской области. Правда, не все, а только те, кто занимается изготовлением сувенирной продукции, товаров для красоты и ЗОЖ, а также продуктов питания.

Участников выберут по итогам конкурсного отбора, который проводят эксперты центра «Мой бизнес». Они станут известны 26 февраля 2022 года. Победители получат бесплатные места на выставке.

Отметим, что ярмарки продукции самозанятых проводят в Самаре уже три года подряд. К примеру, в 2021-м подобное мероприятие собрало 70 участников. Посетителями маркета стали более 3 тысяч человек.