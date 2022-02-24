Детей и подростков из Самарской области приглашают поучаствовать в создании ботанического атласа

Лучшие работы участников также войдут в специальную экспозицию в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре проводят региональный этап конкурса «Третьяковка online» в рамках Всероссийского детского образовательно-благотворительного проекта «Поколение М». Самарские дети в возрасте от 11 до 18 лет, которые любят и увлекаются живописью, смогут принять участие в создании регионального ботанического атласа.

Подростки смогут изучить тонкости ботанической иллюстрации, изобразить растения, которые можно встретить на территории Самарской области. На сайте «Поколение М» ребята смогут ознакомиться с видеоуроками по созданию иллюстрации и вдохновиться работами скульптора, художницы и автора российского акварельного гербария Анны Голубкиной. Победители конкурса увидеть свои работы в современном ботаническом атласе России, который будет представлен в главном музее национального искусства страны.

Для участия в конкурсе необходимо нарисовать один или несколько рисунков цветов, трав или других растений, которые растут в нашем регионе. Фотографии или скан работ необходимо отправить на сайт «Поколения М». Лучшие работы войдут в специальную экспозицию, которую разместят в Самаре. Кроме того, все работы будут автоматически отправлены на федеральный этап конкурса, самарцы получат возможность увидеть свои работы в российском ботаническом атласе.