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Общество24 февраля 2022 13:45

Дмитрий Азаров поддержал инициативу помощи жителям Донбасса

Губернатор Самарской области отметил, что жители региона объединились для помощи братскому народу
Максим ВЕБЕР
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Глава региона поддержал инициативу поддержки жителей ЛНР и ДНР

Глава региона поддержал инициативу поддержки жителей ЛНР и ДНР

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о создании внепартийной общественной организации помощи гражданам ДНР и ЛНР. Возглавит он ее лично. Глава региона отметил, что инициативу о создании внепартийной общественной организации выдвинул Герой РФ Александр Баранов.

— Жители ЛНР и ДНР оказались под угрозой колоссальной агрессии. Я благодарю жителей региона за помощь и поддержку. Мы должны защитить мирных жителей.Сегодня, я уверен, все российское общество объединилось вокруг решения Президента страны Владимира Путина поддержать Донецкую и Луганскую народные республики. Их жители хотят всего лишь одного: сохранить свою жизнь, традиции, отчий дом, родную землю и иметь право жить на родной земле в соответствии со своими устремлениями и традициями,— подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, что президентом России Владимиром Путиным уже дано поручение Вооруженным силам России о поддержании мира на территории ДНР и ЛНР. Многие жители региона готовы предложить свою поддержку жителям и беженцам Донбасса. Требуется не только материальная помощь, но и помощь по уходу за детьми и престарелыми.