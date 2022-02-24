В Самарской области озвучили портрет подростков, склонных к суициду

Чаще всего склонности к суициду имеют подростки из благополучных семей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области проанализировали суицидальную активность подростков за последние два года. Итогом стало составление портрета молодых людей, которые имеют подобные наклонности. Основные черты озвучили на заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних в правительстве региона.

По данным специалистов, склонность к суициду имеют дети из благополучных семей, у которых высокая мотивация к учебе. Кроме того, они проявляют большую социальную активность. В качестве причин эксперты указывают конфликты в семье, личностные психологические проблемы и неудовлетворенность отношениями. Одним из факторов, который повлиял на ситуацию за последние два года, стала пандемия коронавируса. И у родителей, и у детей повысился уровень тревожности и депрессивного состояния.

В Самарской области проводятся различные мероприятия, которые направлены на борьбу с суицидальными наклонностями подростков. Среди них: психологическая поддержка и детский телефон доверия 8-800-2000-122. Кроме того, ежегодно с сентября по ноябрь в регионе устраивают социально-психологическое тестирование. Оно направлено на выявление групп риска. С теми, кто в них попадает, проводят специальную работу. Также в Самарской области действует система «Мониторинг депрессивного и суицидального поведения подростков», которая следит за соцсетями.