В Самарском метро в случае возникновения ЧС смогут укрыться почти 55 тысяч человек

В 2024 году этот показатель вырастет до 73 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Правительстве Самарской области создали проект постановления об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда в целях финансового обеспечения непредвиденных расходов на инвестиции в объекты государственной собственности. В перечне тактических показателей государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы) обозначены планы по использованию самарского метро для укрытия людей в случае ЧС природного или техногенного характера, а также при военных действиях.

Согласно документу, в 2022 году в метрополитене может укрыться 54,36 тысяч человек в случае ЧС. В связи с тем, что в Самаре в настоящее время продолжается строительство станции метро Театральная, к 2023 году в метро смогут укрыться уже чуть больше – 59,36 тысяч человек. «Театральную» планируют достроить в 2024 году, тогда в метрополитене смогут разместиться уже 72,984 тысячи самарцев.

Стоит отметить, что при ведении военных действий до ввода в эксплуатацию объектов гражданской обороны метрополитен будет работать в режиме укрытия не более 4 часов. После ввода этих объектов в эксплуатацию, метрополитен будет работать в режиме убежища в течение 48 часов.