«Подают правильный пример»: почему самарские нефтепереработчики занимаются тренерской работой

Заводчане помогают ребятам полюбить спорт и здоровый образ жизни. Фото: АО «КНПЗ»

На Куйбышевском НПЗ мужчины заслуженно принимают поздравления с Днем защитника Отечества: большинство пришли на завод после службы в армии, и здесь тоже выполняют важную для страны задачу - обеспечивают ее топливом.

После трудовой смены многие находят силы и время не только на досуг, но и на волонтерство, общественную работу. На КНПЗ традиционно большое внимание уделяется здоровому образу жизни и развитию спорта. И мужчины, которые здесь трудятся, стараются привить свои полезные увлечения подрастающему поколению горожан.

Оператор технологической установки Алексей Юдин готовит новую смену футболистов. Уже второй год нефтепереработчик занимается с мальчишками - делится накопленным спортивным опытом с десятками воспитанников.

Инженер по метрологии Максим Иванов тоже за спорт: в свободное от работы время нефтяник является тренером по тайскому боксу.

Машинисты технологических насосов Дмитрий Горбачев и Дмитрий Десятов являются не только коллегами по цеху, но и спортивными единомышленниками: весь прошлый зимний сезон (в нашей климатической зоне это около 5 месяцев) нефтепереработчики на общественных началах тренировали школьников.

- Ребята хотят играть в хоккей - у нас, например, тренировались около 40 человек, - говорит Дмитрий Десятов. - Хоккей закаляет мальчишек, прививает им нужные качества - волю к победе, сильный характер, самодисциплину. Задача взрослых - поддерживать ребят в стремлении заниматься спортом, показывать пример.

Настоящий мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. А приложить руку к правильному воспитанию десятков чужих детей может только настоящий гражданин. Именно таких людей мы поздравляем 23 февраля с Днем защитника Отечества.