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Общество25 февраля 2022 4:00

Волонтеры Куйбышевского НПЗ пополнили библиотеку самарской школы-интерната «Преодоление»

В рамках Международного дня книгодарения нефтяники передали ребятам коллекцию полезной и красочной литературы
Анна ФЕДОРОВА
Нефтяники помогают прививать детям любовь к чтению. фото АО «КНПЗ»

Нефтяники помогают прививать детям любовь к чтению. фото АО «КНПЗ»

Волонтеры Куйбышевского НПЗ не первый год собирают яркие и познавательные коллекции для ребят с ограниченными возможностями. В этом году вместе с Издательским домом «Комсомольская правда» и благотворительным фондом помощи детям «Детские Домики» нефтепереработчики подготовили интересные и полезные подарки для воспитанников школы-интерната «Преодоление».

Коллектив Куйбышевского НПЗ приобрел и привез сказки, энциклопедии, журналы и комиксы. Разнообразная подборка поможет ребятам путешествовать по волшебным мирам, познакомиться с новыми героями, проявить себя в творчестве. Волонтерское движение на предприятии представляет большую добрую силу: нефтепереработчики помогают семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ветеранам, участвуют в экологических мероприятиях. В прошлом году заводские волонтеры были отмечены на областном уровне: 20 отзывчивых и неравнодушных сотрудников КНПЗ получили высокую награду «За служение людям».