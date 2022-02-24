Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 14:39

Самарцев предостерегают от участия в несанкционированных акциях

Полицейские напоминают об ответственности
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности

Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с последними событиями в социальных сетях появляется информация о призывах к проведению несанкционированных публичных мероприятий. Полицейские заявляют, что любые провокационные действия, агрессия в отношении сотрудников полиции, невыполнение их законных требований будут незамедлительно пресечены.

- Правоохранительные органы полностью контролируют обстановку на территории страны. Для поддержания правопорядка будут предприняты все необходимые меры, - сообщили в МВД России.

Также полицейские напомнили, что в некоторых регионах продолжают действовать ограничительные меры из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Данные ограничения также касаются проведения публичных мероприятий. Лица, которые совершат подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности.

Полицейские просят самарцев сохранять спокойствие и воздержаться от участия в несанкционированных митингах. Также необходимо предостеречь от участия в таких акциях своих несовершеннолетних знакомых и родственников.