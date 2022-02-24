Самарцев предостерегают от участия в несанкционированных акциях

Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с последними событиями в социальных сетях появляется информация о призывах к проведению несанкционированных публичных мероприятий. Полицейские заявляют, что любые провокационные действия, агрессия в отношении сотрудников полиции, невыполнение их законных требований будут незамедлительно пресечены.

- Правоохранительные органы полностью контролируют обстановку на территории страны. Для поддержания правопорядка будут предприняты все необходимые меры, - сообщили в МВД России.

Также полицейские напомнили, что в некоторых регионах продолжают действовать ограничительные меры из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Данные ограничения также касаются проведения публичных мероприятий. Лица, которые совершат подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности.

Полицейские просят самарцев сохранять спокойствие и воздержаться от участия в несанкционированных митингах. Также необходимо предостеречь от участия в таких акциях своих несовершеннолетних знакомых и родственников.