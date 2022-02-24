В Самаре бывшую сотрудницу налоговой поймали на взятках

Сотрудница ФНС трижды брала взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на взятках поймали сотруднику налоговой службы. Женщина за год трижды брала взятки на общую сумму 110 тысяч рублей.

В период с 2019 по 2020 год главный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №2 ИФНС по Промышленному району Самары неоднократно получала незаконные денежные вознаграждения за внесение в налоговую базу недостоверных сведений. Ранее следователями уже был выявлен один эпизод, в настоящее время стало известно еще о двух взятках на общую сумму более 21 тысячи рублей, причем 7 тысяч из них подозреваемая получила лично в руки, а остаток был переведен на карту.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следствием установлено, что общая сумма полученных незаконных вознаграждений – 110 тысяч рублей.