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Общество24 февраля 2022 15:27

В Самаре бывшую сотрудницу налоговой поймали на взятках

Следователи возбудили уголовное дело по трем эпизодам на 110 тысяч рублей
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Сотрудница ФНС трижды брала взятки

Сотрудница ФНС трижды брала взятки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на взятках поймали сотруднику налоговой службы. Женщина за год трижды брала взятки на общую сумму 110 тысяч рублей.

В период с 2019 по 2020 год главный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №2 ИФНС по Промышленному району Самары неоднократно получала незаконные денежные вознаграждения за внесение в налоговую базу недостоверных сведений. Ранее следователями уже был выявлен один эпизод, в настоящее время стало известно еще о двух взятках на общую сумму более 21 тысячи рублей, причем 7 тысяч из них подозреваемая получила лично в руки, а остаток был переведен на карту.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следствием установлено, что общая сумма полученных незаконных вознаграждений – 110 тысяч рублей.