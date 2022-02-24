Жительница Самары отравилась газом на улице Строителей

Мониторинг проводится не реже 1 раза в год. Фото: администрация Самары

Газовые службы Самары рассказали о мониторинге оборудования жителей. Регулярный осмотр и техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводится не реже одного раза в год. Газовщики стараются как можно быстрее устранить неисправности, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Однако бывает так, что не все жильцы предоставляют доступ в квартиру сотрудникам газовой службы. В связи с этим, в таких квартирах обычно и есть нарушения правил эксплуатации газового оборудования. В качестве примера может послужить трагический случай в доме 22 по ул. Строителей, когда наличие принудительной вытяжки и вентилятора в ванной комнате, где стоит колонка, привело к отравлению жительницы.

Жителей Самары просят соблюдать осторожность и своевременно проверять газовое оборудование. Собственников квартир просят ответственно относились к устранению замечаний при плановых проверках специалистами газовых служб.