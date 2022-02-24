В Самарскую область прибыли первые беженцы из ДНР

В регион прибыла пожилая семья из Донбасса Фото: Александр КОЦ

24 февраля 2022 года в Самарскую область прибыли первые беженцы из Донбасса. Семейная пожилая пара самостоятельно добрались до Самары из Донецка на поезде. Сейчас людям уже оказали всю необходимую помощь, в том числе и медицинскую.

Юрий и Валентина Зайченко (оба - 1958 года рождения) проживали в Донецке, рядом с аэропортом. Супруги решили покинуть свой дом после объявления всеобщей эвакуации. Семья Зайченко изучили информацию о регионах, где принимают переселенцев, посмотрели наличие билетов на поезд в продаже и выбрали Самару.

- С нами как с детками обращаются - с любовью и заботой. Спрашивают про настроение. В такие минуты даже забываешь, как всё сейчас там, - говорит Валентина Зайченко.

Муж Валентины перенес инсульт и тяжело переболел коронавирусом, почти 1,5 месяца он находился на кислородной поддержке. Врачи говорили, что шанс выжить у него 50 на 50. В Самаре мужчине провели медицинский осмотр и сообщили, что состояние сейчас хорошее.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне проверил готовность пунктов временного размещения в городе (всего их 4). На базе лагерей и баз отдыха подготовили комфортные номера для проживания, пункты питания. Для детей в скором времени будет организован образовательный процесс и досуг. Для пожилых людей, которые имеют какие-либо заболевания или ограничения здоровья также будут учтены все потребности.