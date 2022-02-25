В Чапаевске 230 зданий остались без отопления из-за повреждения газопровода

Жители Чапаевска несколько часов сидели без газа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Чапаевск Самарской области на улице Лермонтова, 1, днем 24 февраля 2022 года, произошло повреждение газопровода высокого давления. В результате аварии без газа, вследствие чего без теплоснабжения, остались 230 зданий, в том числе многоквартирные дома и социальные объекты.

В результате прорыва на газопроводе без тепла остались 192 многоквартирных дома, 20 частных домов и 18 социальных объектов. В настоящее время работа котельной восстановлена, возобновлена подача тепла.

Как сообщает прокуратура Самарской области, на место ЧП выезжал прокурор Чапаевка Рашит Нуризянов. По факту прокурорской проверки будет принято решение о мерах реагирования, а также будет дана оценка действиям ответственных лиц.