Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 февраля 2022 3:21

В Чапаевске 230 зданий остались без отопления из-за повреждения газопровода

ЧП произошло 24 февраля 2022 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители Чапаевска несколько часов сидели без газа

Жители Чапаевска несколько часов сидели без газа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Чапаевск Самарской области на улице Лермонтова, 1, днем 24 февраля 2022 года, произошло повреждение газопровода высокого давления. В результате аварии без газа, вследствие чего без теплоснабжения, остались 230 зданий, в том числе многоквартирные дома и социальные объекты.

В результате прорыва на газопроводе без тепла остались 192 многоквартирных дома, 20 частных домов и 18 социальных объектов. В настоящее время работа котельной восстановлена, возобновлена подача тепла.

Как сообщает прокуратура Самарской области, на место ЧП выезжал прокурор Чапаевка Рашит Нуризянов. По факту прокурорской проверки будет принято решение о мерах реагирования, а также будет дана оценка действиям ответственных лиц.