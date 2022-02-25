В Самаре пенсионерка дважды попалась на уловки мошенников

Самарчанка лишилась сбережений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Самары обратилась 65-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что увидела рекламу о заработке путем вложения денег в акции крупной компании и решила начать инвестировать. Однако вскоре пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников.

Сначала самарчанка внесла вступительный взнос, а через несколько дней она решила узнать у «брокера», когда она сможет получить первую прибыль. Однако консультант отключил телефон. Тогда она решила сама вернуть свои деньги и обратилась в адвокатское бюро, телефон которого она нашла в Интернете.

Пенсионерка связалась с мужчиной, который представился юристом. Он согласился помочь самарчанке вывести деньги с брокерского счета. Он сообщил, что якобы заработанные ею средства уже перечислены в банковскую ячейку и для того, чтобы ее «разблокировать» и получить обещанные дивиденды, клиентке необходимо перевести по указанным реквизитам 430 тысяч рублей. В течение нескольких дней женщина перечислила всю сумму на неизвестные ей ранее счета.

Через некоторое время «юрист» вновь потребовал у пенсионерки деньги на «сопутствующие расходы». Тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.