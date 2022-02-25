Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области

Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за терпимость и участие

Самарская область начала принимать первых вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона и поблагодарил их за помощь и поддержку в это непростое время. Самарская область станет временным домом для мам с детьми и пожилых людей, которые вынужденно покинули свой родной дом на Донбассе.

- Самарцам хорошо известны моральные заповеди: своих не бросаем; выручай тех, кому плохо; береги свою историю и духовные ценности. Именно эти скрепы связывают наш народ, - отметил Дмитрий Азаров.

Около 2:16, 25 февраля 2022 года, в Тольятти прибыл поезд с 266 пассажирами из ДНР и ЛНР. Среди них 137 детей, из которых шестеро малышей до года. Сейчас им оказывается особое внимание. Напомним, беженцев разместят во временных пунктах проживания на базах лагерей и баз отдыха в Самарской области.