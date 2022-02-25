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Спорт25 февраля 2022 6:20

«Крылья Советов» не сыграют с «Ростовом» 27 февраля 2022 года

Матч 19 тура РПЛ перенесли
Анастасия ФИЛАТОВА
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На этой неделе выездная игра самарцев не состоится

На этой неделе выездная игра самарцев не состоится

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Встречу самарских «Крыльев Советов» с «Ростовом» перенесли. Матч 19 тура РПЛ должен был состояться в воскресенье, 27 февраля 2022 года, в Ростове-на-Дону.

— В Ростове-на-Дону в связи с распоряжением Росавиации приостановлена работа аэропорта. Поэтому встречу было решено перенести, — говорится на сайте РПЛ.

Новые дата и время проведения матча пока не известны. Информацию об этом сообщат позднее.

Напомним, накануне, 24 февраля 2022 года, стало известно о закрытии воздушного сообщения с югом России. Аэропорты в этой части страны не будут принимать самолеты до 2 марта 2022 года. Ограничения ввели из-за непростой ситуации на Украине.