Наказание за незаконную торговлю предложили ужесточить в Самарской области

Существующие санкции бессильны в борьбе с нелегальными лоточниками / Фото: администрация Самары

В Самарской области предложили ужесточить наказание за незаконную торговлю. Речь идет о лоточниках, которые организуют точки продаж в неустановленных для этого местах. Зачастую прямо на тротуарах. Депутаты гордумы выступили с инициативой увеличить для нарушителей суммы штрафов.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что в 2019 году в Самаре составили 2 417 протоколов на лоточников и выписали им штрафы на 5,4 млн рублей, в 2020-м — 1 872 протокола и 4,7 млн рублей, а в 2021-м — 2 402 протокола и 6,4 млн рублей (взыскали только 2,3 млн рублей). Это говорит о том, что количество нарушений не уменьшается, а только растет.

— Существующие санкции за совершение правонарушений являются недейственными и подлежат ужесточению путем исключения минимального предела штрафа. Кроме того, следует исключить наказание в виде предупреждения. Оно не является действенной мерой, потому что большинство нарушителей не прекращают незаконную торговлю, а лишь меняют место, — отмечают депутаты.

Сейчас размер штрафа для граждан, которые занимаются незаконной торговлей, составляет 1,5-4,5 тысяч рублей, для должностных лиц — 7,5-15 тысяч рублей, для юридических — 7,5-22,5 тысяч рублей. Народные избранники предлагают изменить данные суммы на 4,5, 15 и 22,5 тысячи рублей соответственно. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Самарской губернской думе.