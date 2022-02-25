В музее Эльдара Рязанова 26 февраля 2022 года пройдет лекция о торговой Самаре

Цена билета - 150 рублей

В Самаре, 26 февраля 2022 года, в музее Эльдара Рязанова на улице Фрунзе, 120 пройдет лекция «Самара Торговая». Самарцев приглашают принять участие в виртуальной экскурсии по торговым рядам Троицкого базара, почитать газетную рекламу, узнать, какие товары было запрещено продавать на рынке и выяснить, что можно было купить за 1 рубль в прошлом веке.

В областной столице находится множество торговых центров, магазинов и рынков, многие из которых появились несколько десятков лет назад, а некоторые из них открылись еще до революции. Историк, научный сотрудник музея Татьяна Косицина расскажет о торговых связях нашего города с другими странами, в том числе с США и Польшей, а также проведет экскурс в историю торговой Самары.

Лекция пройдет 26 февраля, начало в 17:30. Адрес: г. Самара, улица Фрунзе, 120. Цена билета: 150 рублей. Количество мест ограничено, необходима предварительная запить по телефону: 8 (846) 332-05-16.