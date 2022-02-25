Знаки ограничения парковки установят на 34 улицах Самары в 2022 году

Машины, которые мешают уборке снега или нарушают правила, будут эвакуировать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в 2022 году планируют установить еще несколько знаков, ограничивающих парковку автомобилей. Они появятся на 34 улицах города. Об этом на заседании в гордуме сообщил глава департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

— Работа по установке знаков ограничения парковки в зависимости от дня и времени суток будет продолжена. В планах этого года — 34 улицы, — отметил чиновник. На каких именно участках появятся знаки, он не сказал.

Вопрос о необходимости установки новых знаков возник при обсуждении темы уборки снега в Самаре. В этом году от горожан поступает много жалоб на работу коммунальщиков. Олег Ивахин назвал причины плохой расчистки дорог и дворов. Первая — часть сотрудников подрядных организаций заболели коронавирусом, вторая — нехватка техники (необходимо закупать новую и ремонтировать старую) и третья — автомобилисты-нарушители, которые оставляют машины в неположенных местах. К уборке их авто подключат сотрудников ГИБДД.