Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 февраля 2022 7:17

Знаки ограничения парковки установят на 34 улицах Самары в 2022 году

Это необходимо в числе прочего для своевременной уборки снега
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Машины, которые мешают уборке снега или нарушают правила, будут эвакуировать

Машины, которые мешают уборке снега или нарушают правила, будут эвакуировать

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в 2022 году планируют установить еще несколько знаков, ограничивающих парковку автомобилей. Они появятся на 34 улицах города. Об этом на заседании в гордуме сообщил глава департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

— Работа по установке знаков ограничения парковки в зависимости от дня и времени суток будет продолжена. В планах этого года — 34 улицы, — отметил чиновник. На каких именно участках появятся знаки, он не сказал.

Вопрос о необходимости установки новых знаков возник при обсуждении темы уборки снега в Самаре. В этом году от горожан поступает много жалоб на работу коммунальщиков. Олег Ивахин назвал причины плохой расчистки дорог и дворов. Первая — часть сотрудников подрядных организаций заболели коронавирусом, вторая — нехватка техники (необходимо закупать новую и ремонтировать старую) и третья — автомобилисты-нарушители, которые оставляют машины в неположенных местах. К уборке их авто подключат сотрудников ГИБДД.