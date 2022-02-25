В Самарской области начали работать пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Волонтеры собирают гуманитарную помощь для переселенцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область прибыли первые вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР. Самарский Центр развития добровольчества и региональное отделение Красного Креста организовали на территории Самарской области пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса.

В рамках проекта #Мывместе на территории региона открываются штабы и пункты сбора помощи. В качестве помощи самарцы могут принести в пункты продукты, бутилированную воду, детские смеси, полотенца, постельное белье, теплые вещи, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости, а также игрушки, книги и канцелярские товары. Все вещи должны быть новыми, в упаковке и с этикетками, а продукты с не истекшим сроком годности и длительным сроком хранения.

Пункты сбора гуманитарной помощи работают не только в Самаре, но и в муниципальных районах. В настоящее время пункты открыты в Самаре на улице Дзержинского, 31 в третьем корпусе Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, а также в селе Красный Яр в здании общежития Красноярского государственного техникума.