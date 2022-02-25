В Тольятти на остановке общественного транспорта нашли труп молодого мужчины

Тело мужчины нашли ночью на остановке по улице Льва Яшина Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Тольятти на остановке общественного транспорта на улице Льва Яшина умер мужчина. Его труп обнаружили ночью в четверг, 24 февраля 2022 года, в районе ТЦ «Мадагаскар».

— Специалисты не нашли на теле внешних признаков насильственной смерти. Его направили для экспертизы в морг. Личность погибшего установлена — это 33-летний местный житель, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, мужчина ранее был судим за мошенничество. В последнее время он нигде не работал. На месте происшествия правоохранители обнаружили пачку сигарет, пустой кошелек, банковские карты и флакон йода. По факту случившегося организована проверка.