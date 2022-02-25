В Самаре обсудят корректировку расписания движения автобуса № 32

Сейчас интервал движения автобуса № 32 составляет 60 минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары пожаловались на работу автобуса № 32, который курсирует по маршруту «Совхоз «Кряж» — площадь Революции». По словам горожан, он ходит редко и почти всегда битком.

— Что с автобусом № 32? Выехал не по расписанию, естественно битком, ребенок опоздал на урок. А в школе еще похлеще, чем на работе, детей чихвостят за опоздания, — возмутилась в твиттере местная жительница.

По данным компании «СамараАвтоГаз», плановый интервал движения на маршруте № 32 составляет 60 минут. Однако перевозчик готов обсудить с инициативной группой жителей возможность корректировки расписания. Встречу планируется провести с участием представителей департамента транспорта. Точная дата пока не известна.