В Самаре на улице Алма-Атинской водитель сбил 75-летнюю пенсионерку

ДТП произошло в темное время суток. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 24 февраля 2022 года, в Самаре на улице Алма-Атинской 37-летний водитель на «восьмерке» сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована в больницу.

По предварительным данным полицейских, мужчина ехал по улице Алма-Атинской и напротив строения 30 допустил наезд на пешехода. Женщина переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу.

В результате аварии пенсионерка получила травмы и была госпитализирована в больницу. Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.